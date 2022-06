‘Area Draghi’, Renzi non convince Calenda: “E’ poco chiaro” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull'”area Draghi”, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di Calenda, non proprio concilianti: “Renzi è ancora estremamente poco chiaro su questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull'”area Draghi”, a distanza, continua il botta e risposta tra Matteoe Carlo. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di “un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare a doppia cifra”. Dalle colonne del ‘Corriere della sera’, a stretto giro è arrivata la replica di, non proprio concilianti: “è ancora estremamentesu questo”. La nostra strada “è un polo del pragmatismo e del buongoverno che lavorerà per spezzare il bi-populismo, cioè per evitare che vinca una delle due coalizioni” e “perciò bisogna fare in modo di arrivare a un governo di larghe intese tra partiti europeisti e democratici”, ha spiegato il leader di Azione. “Questo polo deve prendere almeno l’8%. Da quella percentuale in su è in grado, ...

Advertising

matteorenzi : Il governo non è a rischio, è solo scena che serve ai 5S per racimolare qualche decimale nei sondaggi. Se Conte pen… - matteorenzi : L’area Draghi in Italia è uno spazio che esiste. Non dargli una casa e un tetto per egocentrismo personale è folle.… - TeresaBellanova : Con chiarezza, senza nessuna paura della verità @matteorenzi nell’intervista a Il Corriere smaschera i bluffatori d… - RitaCrocifoglio : RT @ladyonorato: Mentre Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto e ottenuto una deroga per le proprie raffinerie, l’Italia di #… - infoitinterno : Carfagna: “Area Draghi? Se si intende altro governo serio sono d’accordo” -

'Area Draghi', Renzi non convince Calenda: "E' poco chiaro" Sull'"area Draghi", a distanza, continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di "un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare ... Folla per Conte al Borgo e Ballarò: 'Chi dà il pane merita il voto' E tornando al reddito di cittadinanza Conte ha ricordato che 'Draghi quando ha ricevuto il nostro ... Si tratta dell'area dove operava la squadra 'Catturandi', quel gruppo di poliziotti che si occupò, ... Sull'"", a distanza, continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il leader di Iv è stato il primo a parlare di "un sano contenitore riformatore che non farebbe fatica ad andare ...E tornando al reddito di cittadinanza Conte ha ricordato che 'quando ha ricevuto il nostro ... Si tratta dell'dove operava la squadra 'Catturandi', quel gruppo di poliziotti che si occupò, ...