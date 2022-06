Allegri e la voglia di big: da Di Maria a Kostic, cosa succede (Di martedì 7 giugno 2022) Massimiliano Allegri sta trascorrendo a Livorno la prima parte delle sue vacanze, con gli affetti e gli amici di sempre, ma nel mentre porta... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Massimilianosta trascorrendo a Livorno la prima parte delle sue vacanze, con gli affetti e gli amici di sempre, ma nel mentre porta...

Advertising

barone122665 : @chiccochiesa Anche Vlaovic segnava di più a Firenze, anche Mandzukic segnava di più in Germania, anche... Grazie… - fcardaropoli6 : Mandare via Cuadrado, perché cattivone che non accetta di spalmare l'ingaggio in 2 anni invece che prendere 1 anno… - EL10juve : DeLigt, top player, ha capito che nei nostri prossimi 3 anni le sue qualità verrebbero considerate superflue. Nel… - TUTTOJUVE_COM : De Paola a 'TMW RADIO': 'Allegri si deve aggiornare, Pogba ha voglia di rilanciarsi' - RusPan72333006 : Simeone Jr è in India dicono che lì il fumo sia buono... Altrimenti non si spiegherebbe questa voglia di Juve. Dopo… -