Acilia | 19enne spacciava con mamma e nonna

(Di martedì 7 giugno 2022) Ostia – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno svolto un nuovo importante intervento repressivo antidroga nel quartiere di, traendo in arresto in flagranza una intera famiglia, composta da un ragazzo di 19 anni, già gravato da precedenti, la madre di 43 anni e ladi 73 anni, tutti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma, all’esito di accertamenti informativi, hanno svolto una accurata perquisizione nell’alloggio rinvenendo, complessivamente, oltre 1,1 chilo di hashish, in parte suddivisa in cilindri da 100 grammi l’uno e in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita, nascoste in un ripostiglio ad uso comune dell’abitazione. I militari hanno poi trovato circa 14.000 euro in ...