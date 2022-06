ACI Salerno si esalta nel week end nel ricordo di un grande amico (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Altro week end esaltante in gara per Automobile Club Salerno, durante il quale è arrivata la notizia che Augusto Partuini ci ha lasciato. Apprezzato e stimato Ufficiale di Gara e da sempre amico dell’ente salernitano, Partuini solo il 1 febbraio 2020 aveva contribuito al corso per Commissari di Percorso Qualificati proprio per gli ufficiali di gara dell’ACI Salerno. Il Presidente ing. Vincenzo Demasi, il Direttore Giovanni Caturano, il Fiduciario sportivo Antonio Milo e tutte le donne e gli uomini dell’Automobile Club Salerno con l’Associazione degli Ufficiali di gara si uniscono al cordoglio per la dolorosa scomparsa. Ad Augusto sono dedicati i successi dello scorso fine settimana dei piloti con licenza sportiva e tessera ACI ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Altroendnte in gara per Automobile Club, durante il quale è arrivata la notizia che Augusto Partuini ci ha lasciato. Apprezzato e stimato Ufficiale di Gara e da sempredell’ente salernitano, Partuini solo il 1 febbraio 2020 aveva contribuito al corso per Commissari di Percorso Qualificati proprio per gli ufficiali di gara dell’ACI. Il Presidente ing. Vincenzo Demasi, il Direttore Giovanni Caturano, il Fiduciario sportivo Antonio Milo e tutte le donne e gli uomini dell’Automobile Clubcon l’Associazione degli Ufficiali di gara si uniscono al cordoglio per la dolorosa scomparsa. Ad Augusto sono dedicati i successi dello scorso fine settimana dei piloti con licenza sportiva e tessera ACI ...

Advertising

salernonotizie : Automobilismo: successi #ACI #Salerno anche sul bagnato - ottopagine : Accordo Polizia locale-Aci: a distanza di 18 anni torna il corso di guida #Salerno - cilentano_it : Grandi vittorie per i piloti Aci Salerno. In Vallecamonica podi per Vito Tagliente, Andrea Crivellaro e Rosario Iaq… - lautomobile_ACI : Un esemplare versione Giardiniera del 1975 - convertito lo scorso anno dalla carrozzeria Ghia alle specifiche Jolly… - positanonews : 41 agenti delle polizia municipali di Salerno e Maiori con Aci Salerno al Circuito del Sele per conseguire la paten… -