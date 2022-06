A Lignano Sabbiadoro due giorni di skateboard e musica 11-12 giugno 2022

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Campionato Regionale diFISR/FVGarriva al suo giro di boa con la quarta tappa in calendario, che si svolgerà l’11 e il 12, a(UD). La tappa, organizzata dalla ASD Thank Youing (), con il supporto della ASD Skate School Trieste, della Polisportiva Codroipo (Ud), l’ASD Wheel Be Fun e l’ASD Klan del Bosco (Tarvisio-UD), si preannuncia ricca di eventi. Tutte le attività si svolgeranno nella cornice dello Skatepark – presso l’Hub Park di Viale Europa – inaugurato ad agosto dello scorso anno e già diventato meta irrinunciabile per tuti gli skaters della regione e non solo. “Lo Skatepark di– dice Simone Zanusso, Presidente della ASD Thank You ...

Advertising

matteosalvinimi : Buon pomeriggio, Amici. Domani ci vediamo alle 9.00 a Lignano Sabbiadoro (UD), alle 11.00 a Monfalcone (GO), alle… - angryJINsottona : RT @TicketsManeskin: ?? 2 selling tickets in Lignano Sabbiadoro, 23/06/2022 ?? - brishan80 : RT @Massimi06250625: LIGNANO SABBIADORO, ALTRA RAGAZZA ITALIANA VIOLENTATA DA AFRICANI: È EMERGENZA NAZIONALE @matteosalvinimi @LegaSalvini… - IlBuffi82 : RT @Budulacci70: Cerco un bel negozio di articoli da mare a Lignano Sabbiadoro intorno al primo luglio. Suggerimenti? - Budulacci70 : Cerco un bel negozio di articoli da mare a Lignano Sabbiadoro intorno al primo luglio. Suggerimenti? -

Nuoto•com

La squadra italiana giovanile si ritroverà il 12 giugno apresso il Centro Sportivo Bella Italia Village per il Raduno Collegiale pre - gara, per poi partire alla volta di Praga, ...La squadra italiana giovanile si ritroverà il 12 giugno apresso il Centro Sportivo Bella Italia Village per il Raduno Collegiale pre - gara, per poi partire alla volta di Praga, ... DTW Race: aperte le iscrizioni per Lignano Sabbiadoro e Positano Era il 28 agosto 2019, il Jova Beach Party fece tappa alla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, fu l’ultimo grande concerto in Friuli Venezia Giulia e uno degli ultimi in Italia. Dopo quasi 3 a ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday Il Campionato Regionale di Skateboa ...