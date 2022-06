“U&D”, Gemma Galgani verso l’addio: ad attenderla già un altro programma (Di lunedì 6 giugno 2022) Sembra sul serio terminata l’avventura di Gemma Galgani a “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 che le ha regalato una smisura popolarità. Dopo diversi anni trascorsi nello studio di Maria De Filippi, la dama originaria del Piemonte potrebbe dire addio al dating show. Secondo vari siti di gossip però lei non avrebbe già tempo: la rivale numero uno di Tina Cipollari sarebbe pronta ad approdare in un’altra popolare trasmissione televisiva. Una vera e propria sorpresa per i fan del programma. Ma cerchiamo di fare chiarezza: da dove spunta l’indiscrezione bomba? , di che si tratta A proposito di Gemma Galgani e la sua permanenza al programma di Canale 5 di successo «Uomini e Donne», il magazine «Nuovo» ha fatto sapere nei giorni scorsi che a “spingere Maria verso ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Sembra sul serio terminata l’avventura dia “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 che le ha regalato una smisura popolarità. Dopo diversi anni trascorsi nello studio di Maria De Filippi, la dama originaria del Piemonte potrebbe dire addio al dating show. Secondo vari siti di gossip però lei non avrebbe già tempo: la rivale numero uno di Tina Cipollari sarebbe pronta ad approdare in un’altra popolare trasmissione televisiva. Una vera e propria sorpresa per i fan del. Ma cerchiamo di fare chiarezza: da dove spunta l’indiscrezione bomba? , di che si tratta A proposito die la sua permanenza aldi Canale 5 di successo «Uomini e Donne», il magazine «Nuovo» ha fatto sapere nei giorni scorsi che a “spingere Maria...

