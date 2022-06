Tutto su Mertens-Napoli a Radio Marte: giornalisti ed opinionisti a confronto (Di lunedì 6 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista “La richiesta di Mertens? Probabilmente De Laurentiis già sapeva che attorno al calciatore si stava muovendo qualcosa. Non so se dietro ci sia la Lazio e non so neppure se il club si può permettere un Mertens a 4 milioni l'anno. Noi pensiamo sempre che un giocatore che ha fatto la storia di una squadra si possa accontentare anche di meno, ma il calcio non è più quello di una volta. Nel mio mondo ideale mi piace pensare che Mertens possa accontentarsi di una cifra inferiore e che la società faccia un piccolo sforzo per trattenerlo, ma poi la realtà è un'altra. I giocatori mettono all’asta la propria prestazione e chi paga di più viene accontentato. Mertens ha acquisito una ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Anel corso di “Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista “La richiesta di? Probabilmente De Laurentiis già sapeva che attorno al calciatore si stava muovendo qualcosa. Non so se dietro ci sia la Lazio e non so neppure se il club si può permettere una 4 milioni l'anno. Noi pensiamo sempre che un giocatore che ha fatto la storia di una squadra si possa accontentare anche di meno, ma il calcio non è più quello di una volta. Nel mio mondo ideale mi piace pensare chepossa accontentarsi di una cifra inferiore e che la società faccia un piccolo sforzo per trattenerlo, ma poi la realtà è un'altra. I giocatori mettono all’asta la propria prestazione e chi paga di più viene accontentato.ha acquisito una ...

