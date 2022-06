Summit della Americhe, schiaffo a Biden del presidente messicano: “Non vado, non rispetta la sovranità dei Paesi” (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli esperti americani lo definiscono un vero e proprio schiaffone diplomatico al presidente Joe Biden: è arrivato alla vigilia del Summit delle Americhe, sferrato a sorpresa da quello che un tempo era l’alleato più fedele degli Stati Uniti, il vicino Messico. “Questa è la continuazione della vecchia politica di interventismo”. Così Andrés Manuel López Obrador ha bollato la politica di Washington di non invitare al Summit delle Americhe, questa settimana a Los Angeles, tre Paesi latino americani – Cuba, Venezuela e Nicaragua – ritenuti non democratici. Una scelta che ha spinto il presidente messicano a decidere di disertare il vertice, inviando al suo posto il ministro degli Esteri, Marcelo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli esperti americani lo definiscono un vero e proprione diplomatico alJoe: è arrivato alla vigilia deldelle, sferrato a sorpresa da quello che un tempo era l’alleato più fedele degli Stati Uniti, il vicino Messico. “Questa è la continuazionevecchia politica di interventismo”. Così Andrés Manuel López Obrador ha bollato la politica di Washington di non invitare aldelle, questa settimana a Los Angeles, trelatino americani – Cuba, Venezuela e Nicaragua – ritenuti non democratici. Una scelta che ha spinto ila decidere di disertare il vertice, inviando al suo posto il ministro degli Esteri, Marcelo ...

