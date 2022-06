Ronde van Limburg 2022 | Arnaud De Lie inarrestabile | altra vittoria per il baby belga Secondo Simone Consonni

(Di lunedì 6 giugno 2022) Prima stagione da professionista, classe 2002, già sei vittorie nel giro di poco meno di sei mesi. È l’astro nascente delle volate:De Lie continua a stupire, giorno dopo giorno. Sabato il trionfo Heylen Vastgoed Heistse Pijl, oggi si è ripetuto: altro successo, allo sprint, nellavan. Volata scontata quella al termine dei 203 chilometri con partenza da Hasselt ed arrivo in quel di Tongeren, prevalentemente pianeggianti. Adriatica Ionica Race: a Brisighella esulta in solitaria Giovanni Carboni, Filippo Zana ancora leader Una caduta però ha scombinato i piani dei velocisti negli ultimi tre chilometri, nella quale è rimasto coinvolto, tra gli altri, Mark Cavendish. De Lie ha trovato la ruota giusta ed è uscito al meglio negli ultimi 150 metri, battendo l’azzurro...

