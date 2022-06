Renzi | «Il governo non cadrà sulle armi all’Ucraina Da Salvini e Conte uno show di bassa qualità»

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il leader di Italia Viva Matteorilascia oggi un’intervista al Corriere della Sera per dire che ilDraghi nonil 21 giugno, quando andrà in Senato per parlare delledell’Italiaed è annunciata una risoluzione del Movimento 5 Stelle sull’invio degli armamenti. Per l’ex premier, che ne parla in un colloquio con Maria Teresa Meli, «è tutto solo uno. Mi fa male vedere come la vicenda ucraina, drammatica e seria, sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasione russa è un dramma epocale e noi ci trastulliamo con piccole questioni di basso cabotaggio come i comportamenti infantili di. Il 21 giugno non succederà nulla, ma che tristezza questa navigazione di basso profilo. Che tristezza ...

Advertising

FrancescoBonif1 : La CGIL chiede di tassare le rendite e di alzare i salari. L’unico Governo che lo ha fatto è stato quello Renzi nel… - raffaellapaita : CHE FACCIA TOSTA Conte: si appropria del modello #Genova, dimenticando che quel modello vincente è lo stesso usato… - PATRIZIA953 : RT @Renziani1: #Conte che chiacchiera, chiacchiera: è solo un parolaio. Se ha voglia di lasciare il governo sulla politica estera, c'è un s… - MontroneGrazia : @AugustoMinzolin È chiaro che Renzi sapesse che c'era non uno qualsiasi, ma Draghi pronto ad assumersi la responsab… - iolanda_pitti : Dite a #Salvini di rompere più i coglioni nelle TV. O esce dal governo o stia?????? farà la fine di Renzi se non la sm… -

Berlusconi,, Salvini, per non citare numerosi ministri vicini a questi leader, sono già ... almeno per quanto riguarda le questioni didella magistratura. La riforma non cambia quasi ......dei 500 euro annuali della carta del docente (contro la quale si è scagliato anche Matteo, ... anche se per ile il ministro dell'Istruzione la riduzione di docenti non cambierà di molto ...“C’è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. È uno spazio che esiste. Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di ego ...Roma, 6 giu. (askanews) - "C'è uno spazio che può salvare il Paese. È l'area Draghi, oggi, in Italia, ed è l'area Macron in Francia. È uno spazio che esiste. Non dare a questo spazio una casa e un tet ...