Questa simpatica cagnolina entra nel Guinness World Record | Il primato è incredibile (Di lunedì 6 giugno 2022) Pebbles è una cagnolina color crema che vive con i suoi due padroni nella Carolina del Sud. Ed è anche il cane più vecchio del mondo. Si tratta di un fox terrier modello toy che alla veneranda età di ventidue anni e sessanta giorni è entrata nel Guinness World Records. A quanto pare, la cagnetta ha strappato il primato del cane più longevo a Toby Keith, un chihuahua della Florida, che il 16 marzo del 2022 era stato registrato nelle graduatorie del Guinness per aver raggiunto i ventuno anni e sessantasei giorni. Che faccia ha il cane più longevo del mondo? (captured) – www.curiosauro.itLa cagnolina più longeva ancora in vita Dunque sono più di vent'anni che Pebbles vive con i padroni Bobby e Julie Gregory. E pare che i due, all'inizio, fossero orientati ...

