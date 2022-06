Pensi di fare un viaggio? Allora proteggi casa con i nuovi Mul-T-Lock (Di lunedì 6 giugno 2022) Lockdown e Covid-19 avranno colpito praticamente tutti settori, mettendone tanti in ginocchio. Ma certi segmenti sono riusciti a tenere botta, e ora guardano al futuro con rinnovato ottimismo. Mul-T-Lock – Computermagazine.itUn recente report Data Lab Forecast sul mercato delle serrature per porte comprendente segmenti di mercato chiave come Tipo, Applicazione, Vendite e Crescita, ha prospettato una crescita consistente entro il 2030, con un tasso di crescita annuale robusta, soprattutto nella zona Asia-Pacifico. Una previsione che rappresenta certamente una buona notizia per gli operatori del mercato, poiché esiste un buon potenziale per continuare a svilupparsi insieme alla crescita prevista del settore. In questo contesto si inseriscono le soluzioni Mul-T-Lock, che puntano anche ad aumentare quel senso di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)down e Covid-19 avranno colpito praticamente tutti settori, mettendone tanti in ginocchio. Ma certi segmenti sono riusciti a tenere botta, e ora guardano al futuro con rinnovato ottimismo. Mul-T-– Computermagazine.itUn recente report Data Lab Forecast sul mercato delle serrature per porte comprendente segmenti di mercato chiave come Tipo, Applicazione, Vendite e Crescita, ha prospettato una crescita consistente entro il 2030, con un tasso di crescita annuale robusta, soprattutto nella zona Asia-Pacifico. Una previsione che rappresenta certamente una buona notizia per gli operatori del mercato, poiché esiste un buon potenziale per continuare a svilupparsi insieme alla crescita prevista del settore. In questo contesto si inseriscono le soluzioni Mul-T-, che puntano anche ad aumentare quel senso di ...

Advertising

Nandrolonedopa : @matteorenzi @Corriere ma tutte ste fregnacce le pensi tu? ah è vero, non hai altro da fare... - GianlucaMaffeo : @EnricoLetta Ma lei se non cita @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni non riesce a fare un discorso? Si faccia una vita… - Isabell36907771 : @matteorenzi Travaglio sa fare benissimo il suo lavoro, lei piuttosto pensi a lavorare per gli italiani visto che… - GastoneSabba : RT @pietro_abelardo: “La rete di Putin in Italia” Qui siamo ai livelli delle liste di proscrizione. Quando pensi che il corriere abbia tocc… - phildancefc : @ENobili Buona serata e non giochi su questi cazzo di argomenti è stato versato troppo sangue cazzo nelle rsa hanno… -