"Oddio, aiutate Massimo!". Malore per Giletti in diretta da Mosca. Lieve mancamento per Giletti in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca: "Forse un calo di zuccheri". Lo spavento di Myrta Merlino: "Che succede? Oddio, aiutate Massimo!"

ciropellegrino : Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «AIUTATE MASSIMO» #Giletti #NonelArena - afderas : RT @ciropellegrino: Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «AIUTATE MASSIMO» #Giletti #NonelArena - prospettico1 : RT @ImolaOggi: 'Oddio, aiutate Massimo', malore in diretta per Giletti a 'Non è l'arena' - massimosab : RT @ImolaOggi: 'Oddio, aiutate Massimo', malore in diretta per Giletti a 'Non è l'arena' - ImolaOggi : 'Oddio, aiutate Massimo', malore in diretta per Giletti a 'Non è l'arena' -