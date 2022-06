Non c’è pace per Charléne, la notizia sulla salute arriva direttamente da Palazzo (Di lunedì 6 giugno 2022) Charléne positiva al Covid. Non c’è pace per la principessa di Monaco, moglie del principe Alberto, che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio sulla lunga malattia che l’ha costretta alla lontananza da Palazzo Grimaldi, dal marito e dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Il 2020 e 2021 sono stati anni molto pesanti per la principessa, che ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. Charléne positiva al Covid – Partita per il Sudafrica, Paese di cui è originaria, la principessa ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa fino a novembre 2021. La sua assenza da Palazzo Grimaldi ha fatto chiacchierare e sono state incessanti le voci di una crisi di coppia. La famiglia si era riunita questa estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)positiva al Covid. Non c’èper la principessa di Monaco, moglie del principe Alberto, che nei giorni scorsi ha rotto il silenziolunga malattia che l’ha costretta alla lontananza daGrimaldi, dal marito e dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Il 2020 e 2021 sono stati anni molto pesanti per la principessa, che ha dovuto affrontare gravi problemi dipositiva al Covid – Partita per il Sudafrica, Paese di cui è originaria, la principessa ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa fino a novembre 2021. La sua assenza daGrimaldi ha fatto chiacchierare e sono state incessanti le voci di una crisi di coppia. La famiglia si era riunita questa estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto ...

Advertising

matteosalvinimi : Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di milioni di italiani non c’entra niente con la richiesta di diritt… - CarloCalenda : La prova che non c’è differenza tra sovranisti e populisti. Per tre voti sono entrambi pronti a far saltare un’infr… - GiovaQuez : #Giletti 'In Italia c'è una grande libertà di stampa, non c'è nessuna campagna di odio verso di voi, siamo gli unic… - babyspettri : RT @valy_s: Quindi… non solo le signore Sarzanini e @monicaguerzoni hanno pubblicato un art. in stile “lista di proscrizione” con tanto di… - GINA32451015 : RT @PetLevrieri: NON GAREGGIARE NON CORRERE IN PISTA NO ALLA PISTA di Maserada sul Piave. Abbiamo superato le 51.000 firme , c'è ancora ta… -

Lazio, Sarri spera di trattenere Milinkovic: per ora nessuna offerta per Sergej Il Sergente ha salutato tutti dopo il Verona, non sa se è stato un addio o un arrivederci. Di offerte ufficiali e non ufficiali non c'è notizia, rimbalzano solo rumors e neppure con cadenza ... Giubileo della Regina, ecco perché si è vestita di verde brillante (no, la scelta dei colori non è a caso) Filippo non le ha mai risparmiato nulla e questo l'ha sempre aiutata a non perdere di vista la realtà, considerando che una sovrana è circondata per lo più da persone poco inclini a contrariarla, se ... Esquire Italia Il Sergente ha salutato tutti dopo il Verona,sa se è stato un addio o un arrivederci. Di offerte ufficiali eufficialic'è notizia, rimbalzano solo rumors e neppure con cadenza ...Filippole ha mai risparmiato nulla e questo l'ha sempre aiutata aperdere di vista la realtà, considerando che una sovrana è circondata per lo più da persone poco inclini a contrariarla, se ... NBA Finals, di meglio non c’è