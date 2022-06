Napoli, identificato il cadavere di Scisciano trovato in un sacco di plastica (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli, cadavere di un uomo ritrovato in un sacco di plastica a Scisciano Napoli, 6 giugno 2022 - Il cadavere ritrovato a Scisciano (Napoli) sabato pomeriggio apparterrebbe a Gheorghe Paraschiv, nato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)di un uomo riin undi, 6 giugno 2022 - Ilri) sabato pomeriggio apparterrebbe a Gheorghe Paraschiv, nato ...

