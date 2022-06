Molestie a 16enni | il sindaco di Castelnuovo del Garda | I responsabili nei comuni a fare lavori utili

(Di lunedì 6 giugno 2022) "Qui la situazione e' tranquilla come sempre. Tranne quel maledetto 2 giugno: un fatto che non era mai accaduto", racconta all'Ansa Giovanni Dal Cero,didel. "Sono fiducioso ...

"Qui la situazione e' tranquilla come sempre. Tranne quel maledetto 2 giugno: un fatto che non era mai accaduto", racconta all'Ansa Giovanni Dal Cero, sindaco di Castelnuovo del Garda. "Sono fiducioso ...L'episodio dellesul treno: la denuncia alla Polfer è arrivata da cinque ragazze tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia, salite sul treno per tornare a casa dopo una gita a Gardaland. Hanno ...'Qui la situazione e' tranquilla come sempre. Tranne quel maledetto 2 giugno: un fatto che non era mai accaduto', racconta all'Ansa Giovanni Dal ...Dopo le molestie sessuali denunciate da alcune ragazze partite da Peschiera del Garda (Verona) che viaggiavano sul treno Verona – Milano, le forze dell’ordine hanno identificato una trentina di ...