Meteo Italia, stop al caldo: giù le temperature. Arrivano piogge e grandine (Di lunedì 6 giugno 2022) Meteo previsioni 6-12 giugno 2022. Un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, quindi sul Mare del Nord, sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania dove si abbattono violenti temporali con grandinate, cosa che anche in Italia metterà in difficoltà l’anticiclone africano Scipione. Secondo quanto riporta il sito Meteo.it, martedì 7 giugno l’aria più fresca raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l’atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci e temporali dai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci spiega che lo scontro tra masse d’aria completamente diverse (aria ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)previsioni 6-12 giugno 2022. Un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, quindi sul Mare del Nord, sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania dove si abbattono violenti temporali con grandinate, cosa che anche inmetterà in difficoltà l’anticiclone africano Scipione. Secondo quanto riporta il sito.it, martedì 7 giugno l’aria più fresca raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l’atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci e temporali dai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it ci spiega che lo scontro tra masse d’aria completamente diverse (aria ...

Advertising

andreabettini : Le prime previsioni meteo in Italia erano fatte dall'Ufficio Presagi dell'@ItalianAirForce. Questi sono documenti d… - meteoredit : Ecco i #video del #maltempo delle ultime ore nel nord Italia ??. Nuovi #temporali in arrivo, dove? Ci spiega tutto… - cristinapasque : RT @dellorco85: Favorevoli M5S e Pd, contraria Forza Italia. Al momento non una parola da Salvini, Meloni e Renzi, che generalmente interve… - paoloangeloRF : Meteo, arriva la tregua dal caldo: Scipione si allontana, forti temporali. Ecco dove e quando - meteogiornaleit : Tempeste elettriche tra Nord Italia ed Europa centrale. Video meteo straordinario -