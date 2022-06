Massimo Giletti a Mosca: il malore, l'intervista a Zhakarova e la lite con Sallusti (Di lunedì 6 giugno 2022) Fa ancora discutere l'ultima puntata di "Non è l'Arena", il programma condotto da Massimo Giletti andato in onda da Mosca. Giletti ha intervistato la portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022) Fa ancora discutere l'ultima puntata di "Non è l'Arena", il programma condotto daandato in onda dahato la portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - ciropellegrino : Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «AIUTATE MASSIMO» #Giletti #NonelArena - cbatcaselli : GILETTI A FILETTI – TUTTI I TWEET SULL’IMBARAZZANTE PUNTATA DI “NON È L’ARENA” IN DIRETTA DA MOSCA! GAIA TORTORA (V… - Sattva54720851 : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… -