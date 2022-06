M5S: caos restituzioni, pressing eletti su Conte e tesoriere, 'vedere il bilancio' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Noi siamo per la trasparenza, ci aspettiamo una mail con il bilancio approvato in allegato, per comprendere quali siano le spese, come vengono investiti i soldi. Ci sembra il minimo e siamo certi che arriverà a breve. Altrimenti, lo pretenderemo...". A dirlo all'Adnkronos un parlamentare del M5S, volto noto di un Movimento alle prese con un nuovo 'caos restituzioni', dopo la notizia, circolata venerdì scorso a seguito del via libera del Consiglio nazionale grillino al bilancio, di diversi milioni che mancherebbero all'appello causa deputati e senatori 'morosi'. Un gruppo corposo di eletti è sul piede di guerra, pronto a spedire una mail al tesoriere Claudio Cominardi e al capo politico Giuseppe Conte se entro e non oltre mercoledì il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Noi siamo per la trasparenza, ci aspettiamo una mail con ilapprovato in allegato, per comprendere quali siano le spese, come vengono investiti i soldi. Ci sembra il minimo e siamo certi che arriverà a breve. Altrimenti, lo pretenderemo...". A dirlo all'Adnkronos un parlamentare del M5S, volto noto di un Movimento alle prese con un nuovo '', dopo la notizia, circolata venerdì scorso a seguito del via libera del Consiglio nazionale grillino al, di diversi milioni che mancherebbero all'appello causa deputati e senatori 'morosi'. Un gruppo corposo diè sul piede di guerra, pronto a spedire una mail alClaudio Cominardi e al capo politico Giuseppese entro e non oltre mercoledì il ...

