LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partita la corsa! Sulle colline romagnole l’assalto a Zana (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 12.18: I primi 10 km si dipanano sul territorio comunale di Ferrara, poi si passa al territorio comunale di Argenta, uno dei più vasti in Italia 12.13: Salite brevi ma dure quelle che caratterizzano il finale di gara con un solo Gran Premio della Montagna, sul Monte Casale, a quota 463 ma attenzione all’ultimo strappo, quello del Calbane con la vetta posta a meno di 8 km dal traguardo 12.10: E’ il momento della partenza ufficiale, 137.2 km al traguardo, siamo alla periferia di Ferrara 12.03: 114 i ciclisti al via, il gruppo inizia a muovere 12.02: Queste le maglie della corsa dopo due tappe. Maglia azzurra (classifica generale): Filippo Zana (Bardiani); Maglia verde ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 12.18: I primi 10 km si dipanano sul territorio comunale di Ferrara, poi si passa al territorio comunale di Argenta, uno dei più vasti in Italia 12.13: Salite brevi ma dure quelle che caratterizzano il finale di gara con un solo Gran Premio della Montagna, sul Monte Casale, a quota 463 ma attenzione all’ultimo strappo, quello del Calbane con la vetta posta a meno di 8 km dal traguardo 12.10: E’ il momento della partenza ufficiale, 137.2 km al traguardo, siamo alla periferia di Ferrara 12.03: 114 i ciclisti al via, il gruppo inizia a muovere 12.02: Queste le maglie della corsa dopo due tappe. Maglia azzurra (classifica generale): Filippo(Bardiani); Maglia verde ...

