L’assessore alla Salute e la riforma dei pronto soccorso: «Riponiamo fiducia nel piano per eliminare l’affollamento» (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell'intervista in esclusiva al Tirreno Bezzini lancia un appello: «I medici d’emergenza devono guadagnare di più» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell'intervista in esclusiva al Tirreno Bezzini lancia un appello: «I medici d’emergenza devono guadagnare di più»

TuttoSuMilano : RT @greenbluegedi: E fuori scaletta arriva l'assessore alla cultura del comune di Milano @TommasoSacchi per dare il benvenuto al #FestivalG… - TommasoSacchi : RT @greenbluegedi: E fuori scaletta arriva l'assessore alla cultura del comune di Milano @TommasoSacchi per dare il benvenuto al #FestivalG… - repubblica : RT @greenbluegedi: E fuori scaletta arriva l'assessore alla cultura del comune di Milano @TommasoSacchi per dare il benvenuto al #FestivalG… - greenbluegedi : E fuori scaletta arriva l'assessore alla cultura del comune di Milano @TommasoSacchi per dare il benvenuto al… - AldoSciara : @pezzopanismo Domani viene rimosso l’assessore alla cultura allora?? -