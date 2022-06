Italia Under 21: esordio in azzurro per Zanoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Oltre a Gianluca Gaetano, che nel corso del match ha siglato la rete del 3-0, c’è spazio anche per la soddisfazione del terzino del Napoli, Alessandro Zanoli, in Italia-Lussemburgo. Alla sua prima convocazione con la selezione Under 21, guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato, l’esterno classe 2000 è entrato sul terreno di gioco al posto di Andrea Cambiaso. Trenta minuti in campo, più i cinque di extra-time, in cui Zanoli ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche con la maglia azzurra, premio di una stagione che lo ha visto per certi tratti anche protagonista con il Napoli, complice anche l’infortunio del suo compagno di reparto Giovanni Di Lorenzo. Il match è terminato poi sul risultato di 3-0, con gli azzurrini che restano in testa al girone F, valido per le qualificazioni degli Europei di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Oltre a Gianluca Gaetano, che nel corso del match ha siglato la rete del 3-0, c’è spazio anche per la soddisfazione del terzino del Napoli, Alessandro, in-Lussemburgo. Alla sua prima convocazione con la selezione21, guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato, l’esterno classe 2000 è entrato sul terreno di gioco al posto di Andrea Cambiaso. Trenta minuti in campo, più i cinque di extra-time, in cuiha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche con la maglia azzurra, premio di una stagione che lo ha visto per certi tratti anche protagonista con il Napoli, complice anche l’infortunio del suo compagno di reparto Giovanni Di Lorenzo. Il match è terminato poi sul risultato di 3-0, con gli azzurrini che restano in testa al girone F, valido per le qualificazioni degli Europei di ...

