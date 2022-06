Il preside Tosolini va in pensione: i suoi studenti organizzano una festa a sorpresa in suo onore (Di lunedì 6 giugno 2022) A settembre non sarà più in servizio Aluisi Tosolini, il dirigente scolastico del Liceo scientifico musicale e sportivo "Attilio Bertolucci" di Parma, fra i più influenti degli ultimi decenni a livello nazionale. Il preside ha ricevuto una festa a sorpresa dai suoi studenti, che lo hanno voluto salutare a dovere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) A settembre non sarà più in servizio Aluisi, il dirigente scolastico del Liceo scientifico musicale e sportivo "Attilio Bertolucci" di Parma, fra i più influenti degli ultimi decenni a livello nazionale. Ilha ricevuto unadai, che lo hanno voluto salutare a dovere. L'articolo .

