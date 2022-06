Il piccolo Giuseppe non ce l'ha fatta: verso la morte cerebrale per il bimbo annegato in piscina (Di lunedì 6 giugno 2022) Non ce l'ha fatta il piccolo Giuseppe Corradengo , di 7 anni, che nei giorni scorsi aveva rischiato di annegare in piscina a Villagrazia di Carini, Palermo, mentre si trovava in casa con la nonna e la ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Non ce l'hailCorradengo , di 7 anni, che nei giorni scorsi aveva rischiato di annegare ina Villagrazia di Carini, Palermo, mentre si trovava in casa con la nonna e la ...

