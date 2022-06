Il Camper di Rai1 sta per partire. Tutti gli inviati (Di lunedì 6 giugno 2022) Roberta Morise e Tinto Il mezzogiorno di Rai 1 va in vacanza in Camper: il nuovo programma, nato da un’idea del vicedirettore Angelo Mellone, dopo anni di repliche terrà finalmente accesa la fascia di E’ Sempre Mezzogiorno anche nella bella stagione. Partirà oggi alle 12.00 ed accompagnerà il pubblico fino alla prima settimana di settembre, con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località estive della penisola. Nello studio centrale ci saranno i conduttori Tinto e Roberta Morise, affiancati da una serie di “amici”, tra i quali Federica De Denaro: saranno alle prese con cucina, abitudini, consigli e giochi dell’estate. Non mancheranno incursioni dei conduttori di Linea Verde, in collegamento dai propri luoghi di vacanza. Fondamentale sarà il lavoro della ricca squadra di inviati, noti e meno noti al grande pubblico: ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 giugno 2022) Roberta Morise e Tinto Il mezzogiorno di Rai 1 va in vacanza in: il nuovo programma, nato da un’idea del vicedirettore Angelo Mellone, dopo anni di repliche terrà finalmente accesa la fascia di E’ Sempre Mezzogiorno anche nella bella stagione. Partirà oggi alle 12.00 ed accompagnerà il pubblico fino alla prima settimana di settembre, con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località estive della penisola. Nello studio centrale ci saranno i conduttori Tinto e Roberta Morise, affiancati da una serie di “amici”, tra i quali Federica De Denaro: saranno alle prese con cucina, abitudini, consigli e giochi dell’estate. Non mancheranno incursioni dei conduttori di Linea Verde, in collegamento dai propri luoghi di vacanza. Fondamentale sarà il lavoro della ricca squadra di, noti e meno noti al grande pubblico: ...

