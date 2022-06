Greg LeMond: «Ho la leucemia, ma per fortuna può essere curata. A breve inizierò la chemio» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il due volte campione del mondo e tre volte vincitore del Tour de France, Greg LeMond, ha annunciato di avere la leucemia. Non si tratta di una forma mortale, per fortuna, ha chiarito. Il campione statunitense (60 anni) ha detto di aver intrapreso il trattamento di cura. “Mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica. fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, ed è un tipo di leucemia che non è pericoloso per la vita o invalidante. Per alcune settimane ho avvertito molta stanchezza che mi ha spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì ho ricevuto la mia diagnosi formale. I medici ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il due volte campione del mondo e tre volte vincitore del Tour de France,, ha annunciato di avere la. Non si tratta di una forma mortale, per, ha chiarito. Il campione statunitense (60 anni) ha detto di aver intrapreso il trattamento di cura. “Mi è stata diagnosticata unamieloide cronica.tamente, è un tipo di cancro che puòcurato, ed è un tipo diche non è pericoloso per la vita o invalidante. Per alcune settimane ho avvertito molta stanchezza che mi ha spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì ho ricevuto la mia diagnosi formale. I medici ...

Advertising

napolista : Greg LeMond: «Ho la leucemia, ma per fortuna può essere curata. A breve inizierò la chemio» L’annuncio del tre vol… - Moixus1970 : RT @sportli26181512: Ciclismo, Greg LeMond: 'Ho la leucemia, dovrò sottopormi a chemioterapia': L'ex ciclista americano, 60 anni, ha comuni… - sportli26181512 : Ciclismo, Greg LeMond: 'Ho la leucemia, dovrò sottopormi a chemioterapia': L'ex ciclista americano, 60 anni, ha com… - cyclingpro : Greg LeMond: «Ho la leucemia, inizio la chemioterapia» - JuriJurido : Non dico nulla,capita…. Ma vuoi che sia stata la punturina a far scaturire questa cosa? -