Advertising

NBAspain : Golden State Warriors Su tercer cuarto #NBAFinals - sportli26181512 : NBA Finals, Golden State Warriors straripanti in gara-2: Boston va ko, 1-1 nella serie: Dura tre quarti il secondo… - Gazzetta_NBA : Golden State-Boston, le pagelle di gara-2 delle #NBA75 Finals: Steph mvp da 8. Scopri tutti i voti - Don_Stephen30 : RT @NBAspain: Golden State Warriors Su tercer cuarto #NBAFinals - Gazzetta_NBA : #NBA75 Golden State torna magnifica. Celtics schiacciati, Finals sull’1-1. Ecco come è andata gara-2 -

I Warriors riscattano il clamoroso crollo nel quarto periodo del match d'esordio delle Finals producendo una signora prestazione in gara - 2.piazza l'accelerata decisiva nella terza frazione, vince 107 - 88 e pareggia così i conti in una serie che ora si sposta sulla costa Est. jay&jay Ci si aspetta la partenza a velocità ...Per l'occasione è stata anche portata in processione la mozzafiatoCoach , la carrozza reale tutta d'oro. A bordo, tuttavia, la sovrana non c'era: è troppo anziana per sopportare il ...Secondo atto delle NBA Finals con i Golden State Warriors che cercano di pareggiare la serie, mentre i Boston Celtics puntano al pesantissimo ipotetico ...I Warriors pareggiano la serie per il titolo dominando la ripresa di gara-2. La terza partita è mercoledì a Boston ...