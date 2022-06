Entry list Wta Eastbourne 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Entry list del Wta 500 di Eastbourne 2022, evento in programma dal 19 al 25 giugno. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo sull’erba britannica, seguita dalla greca Maria Sakkari e dalla spagnola Paula Badosa. L’unica tennista azzurra presente nel main draw è Camila Giorgi. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Eastbourne 2022. Entry list WTA Eastbourne 2022 1 Barbora Krejcikova 2 2 Maria Sakkari 3 3 Paula Badosa 4 4 Anett Kontaveit 5 5 Ons Jabeur 6 6 Karolina Pliskova 8 7 Danielle Collins 9 8 Garbiñe Muguruza 10 9 Jessica Pegula 11 10 Jelena Ostapenko 13 11 Elena Rybakina 1612 Leylah Fernandez 18 13 Madison Keys 22 14 Coco Gauff 23 15 Jil Teichmann 24 16 Sorana ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) L’del Wta 500 di, evento in programma dal 19 al 25 giugno. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo sull’erba britannica, seguita dalla greca Maria Sakkari e dalla spagnola Paula Badosa. L’unica tennista azzurra presente nel main draw è Camila Giorgi. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Barbora Krejcikova 2 2 Maria Sakkari 3 3 Paula Badosa 4 4 Anett Kontaveit 5 5 Ons Jabeur 6 6 Karolina Pliskova 8 7 Danielle Collins 9 8 Garbiñe Muguruza 10 9 Jessica Pegula 11 10 Jelena Ostapenko 13 11 Elena Rybakina 1612 Leylah Fernandez 18 13 Madison Keys 22 14 Coco Gauff 23 15 Jil Teichmann 24 16 Sorana ...

