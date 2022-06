Di Maio e Jorit senza sindaco | Manfredi ha il covid

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina lo attendeva il ministro degli Esteri Luigi Dinella Sala dei Baroni per parlare di Pnrr, ma non si è fatto vedere. Più tardi, ilGaetanodoveva partecipare alla inaugurazione del murale di via Labriola dedicato a Fabrizio De Andrè, ma ha dato buca anche ae Dori Ghezzi. Nel pomeriggio si è capito perchè. E’ stato il suo staff a chiarire che il primo cittadino è risultato positivo al-19. “E’ totalmente asintomatico – si legge in una nota – Segue e coordina l’attività amministrativa dalla sua abitazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.