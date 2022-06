Cruise è la J Lo dei maschi | ha gli stessi addominali e gli stessi denti che aveva a 25 anni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 giugno 2022) La prima cosa che ho fatto, uscita dal cinema dove avevo visto “Top Gun: Maverick”, è stata scrivere al mio critico culturale di riferimento chiedendogli come fosse possibile che nessuno avesse detto che era il film più busone dai tempi di “Point Break”. Sono stata rassicurata: l’no scritto cani e porci, me l’ero perso perché leggo solo me stessa. Il mio critico culturale di riferimento era seduto vicino a me quattrofa all’Anteo, quando ho capito tante cose. Proiettavano per la stampa l’ultimo “Mission: Impossible”, io ero rapita dalla lunga scena dell’inseguimento in moto a Parigi, quello al termine del quale Tomsalta su un motoscafo che passa sotto alla strada su cui pare essersi appena cappottato ma evidentemente doveva cappottarsi proprio lì per gettarsi sottoterra nel punto giusto (se siete come me, a questo ...