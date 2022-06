Croazia-Francia, gol di Rabiot: 0-1 (VIDEO) (Di lunedì 6 giugno 2022) La Francia passa in vantaggio contro la Croazia al minuto 52, grazie alla rete firmata da Rabiot. Il centrocampista della Juventus ha ricevuto palla in area da Ben Yedder e ha spiazzato Livakovic calciando di sinistro all’incrocio dei pali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Lapassa in vantaggio contro laal minuto 52, grazie alla rete firmata da. Il centrocampista della Juventus ha ricevuto palla in area da Ben Yedder e ha spiazzato Livakovic calciando di sinistro all’incrocio dei pali. SportFace.

Advertising

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 10 paesi del mondo ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Gu… - RadioAirplay_it : #Camera209 di @AmorosoOF è #Onair su 200 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Francia-Guatemal… - ematr_86 : braccio netto di Rabiot, rigore non dato alla Croazia, sul 20 stanno tifando per la Francia @sportmediaset - vlahovismopuro : Croazia Francia aggiornamento - tomasvideomaker : Lo juventino Rabiot ha sbloccato la partita.Bel inserimento e bel gol Croazia-Francia 0-1 -