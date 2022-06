Cosa succede se perdi una targa? Puoi finire in tribunale (e vincere) (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Alla fine, arriva una sentenza che fa giustizia. Il Giudice di pace accoglie un ricorso contro un’ingiunzione di pagamento che segue una multa assurda, dopo lo smarrimento della targa di una moto, e condanna la Prefettura di Roma a pagare anche le spese del giudizio. E’ l’epilogo di una storia durata quasi due anni. Una vicenda che mette insieme quanto di peggio possa esprimere la ‘Cosa pubblica’ in rapporto a un cittadino. Errori, sciatteria, arroganza. La Polizia di Roma Capitale riesce a fare di una targa smarrita, e riconsegnata dagli stessi uffici della Municipale, un cortocircuito burocratico che porta a un risultato grottesco, una multa da 890,50 euro con ordinanza ingiuntiva del Prefetto di Roma. Ci si arriva con una serie di tappe che descrivono nel dettaglio dove la macchina pubblica si perde in un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Alla fine, arriva una sentenza che fa giustizia. Il Giudice di pace accoglie un ricorso contro un’ingiunzione di pagamento che segue una multa assurda, dopo lo smarrimento delladi una moto, e condanna la Prefettura di Roma a pagare anche le spese del giudizio. E’ l’epilogo di una storia durata quasi due anni. Una vicenda che mette insieme quanto di peggio possa esprimere la ‘pubblica’ in rapporto a un cittadino. Errori, sciatteria, arroganza. La Polizia di Roma Capitale riesce a fare di unasmarrita, e riconsegnata dagli stessi uffici della Municipale, un cortocircuito burocratico che porta a un risultato grottesco, una multa da 890,50 euro con ordinanza ingiuntiva del Prefetto di Roma. Ci si arriva con una serie di tappe che descrivono nel dettaglio dove la macchina pubblica si perde in un ...

