Cosa succede se perdi una targa? Puoi finire in tribunale (e vincere) (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Alla fine, arriva una sentenza che fa giustizia. Il Giudice di pace accoglie un ricorso contro un’ingiunzione di pagamento che segue una multa assurda, dopo lo smarrimento della targa di una moto, e condanna la Prefettura di Roma a pagare anche le spese del giudizio. E’ l’epilogo di una storia durata quasi due anni. Una vicenda che mette insieme quanto di peggio possa esprimere la ‘Cosa pubblica’ in rapporto a un cittadino. Errori, sciatteria, arroganza. La Polizia di Roma Capitale riesce a fare di una targa smarrita, e riconsegnata dagli stessi uffici della Municipale, un cortocircuito burocratico che porta a un risultato grottesco, una multa da 890,50 euro con ordinanza ingiuntiva del Prefetto di Roma. Ci si arriva con una serie di tappe che descrivono nel dettaglio dove la macchina pubblica si perde in un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Alla fine, arriva una sentenza che fa giustizia. Il Giudice di pace accoglie un ricorso contro un’ingiunzione di pagamento che segue una multa assurda, dopo lo smarrimento delladi una moto, e condanna la Prefettura di Roma a pagare anche le spese del giudizio. E’ l’epilogo di una storia durata quasi due anni. Una vicenda che mette insieme quanto di peggio possa esprimere la ‘pubblica’ in rapporto a un cittadino. Errori, sciatteria, arroganza. La Polizia di Roma Capitale riesce a fare di unasmarrita, e riconsegnata dagli stessi uffici della Municipale, un cortocircuito burocratico che porta a un risultato grottesco, una multa da 890,50 euro con ordinanza ingiuntiva del Prefetto di Roma. Ci si arriva con una serie di tappe che descrivono nel dettaglio dove la macchina pubblica si perde in un ...

Advertising

AdaCinieri : @ilariameniconi2 Scusate ma ora cosa succede? Cosa è uscito fuori? - euframa80 : @lorenzrulez @EmanueleRoma__ E questo dovrebbe farti contento...qualunque cosa dice succede il contrario,quindi bene cosi - fraumax : Io farei un bel blocco navale di cosa succede in Tunisia o in Ukraina o Corea del Nord non me ne’ frega un cazzo - albertoinfelise : @sonoclaudio @DBuontempo Claudio, temo che tu sia un po' fuori strada. Basare le notizie su quello che si trova sui… - letispecogna : RT @akureyr1: COSA SUCCEDE NUOVO EP FRAH QUINTALE ODDIO MIO VOLO STO MALE -