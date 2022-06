Chi è Dmitrij Medvedev

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 6 giugno 2022) Non si può capire a fondo la complessità della Russia, e non soltanto di quella contemporanea, se non in un modo: scrivendo e parlando dei personaggi-chiave che la compongono, che hanno contribuito a riportarla nell’alveo delle grandi potenze, che in una maniera o nell’altra hanno partecipato alla costruzione del dopo-Eltsin e cioè dell’era Putin. Dal lungo InsideOver.