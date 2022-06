Cancellare il Reddito di cittadinanza è una follia Dai partiti soltanto proposte surreali Parla il sociologo De Masi | “L’astio non è verso la misura ma contro i poveri”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Da Matteo Renzi a Giorgia Meloni, il fronte anti-ditorna alla carica. Professore Domenico De, ci può spiegare come mai c’è tanto astio nei confronti di questala povertà? “non è tantolama. Parliamoci chiaro questi soldi sono stati destinati agli ultimi degli ultimi. Nel 2019, quand’è entrato in scena ildi, in Italia c’erano cinque milioni diassoluti. Eppure un milione di loro lavorava ma guadagnava talmente poco da essere di fattoal punto da avere bisogno di un sussidio, in aggiunta al loro bassissimo salario, per riuscire a ...

I giudici della Corte dovranno esprimersi sulla legittimità costituzionale del controverso requisito dei dieci anni di residenza richiesti per accedere al Reddito di Cittadinanza (RdC). E' quanto chie ...Così come è stato pensato e, soprattutto, 'organizzato', è abbastanza ovvio che mostra tante, forse anche troppe incongruenze tuttavia, è innegabile che per un padre di famiglia, che dalla mattina all ...