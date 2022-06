Buon compleanno Marianna Balfour | Claudio Borghi Aquilini | Angela Cavagna…

(Di lunedì 6 giugno 2022) …Gennaro Sangiuliano, Rocco Buttiglione, Marco Minniti, Paolo Liguori, Alberto II, Antonella Ragno-Lonzi, Maurizio Beretta, Mattias Mainiero, Antonio Panzeri, Bjorn Borg, Enrico Giovannini, Maurizio Iorio, Mario Landolfi, Marco Patuano, Alessandro Fiori, Devis Mangia, Paola Cavallino, Elvira Savino, Diego de Lorenzis, David Patrizi, Manuela Manetta, Angelo Donato Colombo, Barbara Negri, Antonio Zito, Gotik, Arianna Errigo, Gianluca Litteri, Giuseppe della Corte… Oggi 6 giugno compiono gli anni:, giornalista; Rossana Montesi, attrice; Giotto Bizzarrini, imprenditore; Peppino Mazzullo, attore, doppiatore; Alberto II, ex re del Belgio; Vincenzo di Mauro, ex calciatore; Giuseppe Bartolini, pittore; Clelia d’Onofrio, giornalista, scrittrice; Emiliano Giancristofaro, etnologo, saggista; Mario dal Molin, ex calciatore; Roberto Malenotti, ...

Advertising

sscnapoli : ?? Buon compleanno, Lorenzo! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - teatrolafenice : L’eterna Signora del pianoforte che oggi festeggia il suo compleanno: Martha Argerich interpreta ‘Giochi d’acqua’ d… - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, Lorenzo Insigne - LillianKLogan1 : RT @vlg_v: @AllaKrymova Tanti auguri di buon compleanno cara amica anche se in ritardo ???????? - babahiano_2005 : RT @teatrolafenice: L’eterna Signora del pianoforte che oggi festeggia il suo compleanno: Martha Argerich interpreta ‘Giochi d’acqua’ di Ma… -

Milan News

Stefania Sandrelli riceverà la Colonna d'oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival. Ne dà notizia Gianvito Casadonte sui social, augurandoall'attrice.Il suoviene festeggiato ufficialmente in giugno (per il bel tempo), con la parata del ... 30) Freddura del compianto principe Filippo: 'Mia moglie ha unposto, decisamente abbastanza ... Giroud fa gli auguri a Kalulu su Instagram: "Buon compleanno fratellino" Una giornata di festa per Carolina Morace. La leggenda del calcio femminile italiano, infatti, ieri ha festeggiato i 40 anni della moglie, l'australiana Nicola Jane Williams, che come ...Giorno di ricorrenza in casa rossoblù. Il 6 giugno 1997 nasceva a Capodistria in Slovenia Kristjan Matosevic portiere del Cosenza Calcio. Matosevic, arrivato ai Lupi nell’estate del 2020, ha fin qui ...