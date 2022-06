Ascolti TV | Domenica 5 giugno 2022 Mina Settembre in replica 2 | 8 mln – 17 7% meglio di Avanti un Altro 2 | 2 mln – 14 8% | Non è l’Arena 7 1%

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 giugno 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1inha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5un! Pure di Sera ha raccolto dal video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie ha interessato .000 spettatori (%) e The Blacklist .000 spettatori (%). Su Italia1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno è scelto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Via dei Matti N°0 ha incollato .000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Non èha registrato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Portogallo-Svizzera di Nations League segna .000 spettatori (%). Sul ...