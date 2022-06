Accoltellato 14enne nel centro di Napoli | forse un tentativo di rapina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un, incensurato, è statoieri sera neldiin seguito ad undi: le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di Forcella, è stato trasportato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con alcune ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato in Via dei Tribunali da alcuni sconosciuti,per undi. Alla sua reazione lo avrebbero prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito. Ventuno i giorni di prognosi per ...