WWE: Grande gioia per i Creed Brothers, conquistati i titoli di coppia in quel di In Your House (Di domenica 5 giugno 2022) Grande festa per i Creed Brothers in quel di NXT In Your House, Julius e Brutus Creed hanno infatti conquistato i titoli di coppia sconfiggendo i Pretty Deadly. Dopo e mesi e mesi di rincorsa al titolo, sfiorando per più volte la conquista delle cinture, finalmente arriva il momento della consacrazione definitiva per uno dei tag team più caldi della nuova era del brand di NXT. Ecco nel dettaglio cos’è accaduto durante l’incontro e le immagini del match. And New! I Pretty Deadly ed i Creed Brothers si sono affrontati nel match che ha preceduto il main event tra Joe Gacy e Bron Breakker, la contesa è stata dominata per intere fasi da Brutus e Julius ed in particolare quest’ultimo è stato ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 giugno 2022)festa per iindi NXT In, Julius e Brutushanno infatti conquistato idisconfiggendo i Pretty Deadly. Dopo e mesi e mesi di rincorsa al titolo, sfiorando per più volte la conquista delle cinture, finalmente arriva il momento della consacrazione definitiva per uno dei tag team più caldi della nuova era del brand di NXT. Ecco nel dettaglio cos’è accaduto durante l’incontro e le immagini del match. And New! I Pretty Deadly ed isi sono affrontati nel match che ha preceduto il main event tra Joe Gacy e Bron Breakker, la contesa è stata dominata per intere fasi da Brutus e Julius ed in particolare quest’ultimo è stato ...

