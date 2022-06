Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 08:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Viabilità DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLLEFERRO E ANAGNI, VERSO NAPOLI. E’ ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI E Roma-SULMONA-PESCARA ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A Roma PRENESTINA I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO ED FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)DEL 5 GIUGNOORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLLEFERRO E ANAGNI, VERSO NAPOLI. E’ ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’-NAPOLI E-SULMONA-PESCARA ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO APRENESTINA I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6NAPOLI VIA CASSINO ED FL7NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso via Cassia (Ospedale San Pietro Fatebenefratelli- Flaminia) - francesala : @PLRomaCapitale @Roma @gualtierieurope @romamobilita sarebbe il caso di intervenire a Piazza Pio XI per segnalare e… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso in via dello Scalo di San Lorenzo - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via dello Scalo di San Lorenzo - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso Grande Raccordo Anulare (Romanina-Ardeatina) -

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 06 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ...DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ... Traffico Roma del 05 - 06 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata a seguito di un incidente e i ...celebrazioni in Vaticano attenzione divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità sulle ... RomaDailyNews DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ...DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD ...LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata a seguito di un incidente e i ...celebrazioni in Vaticano attenzione divieti di sosta e ai cambiamenti dellasulle ... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews