Ultime Notizie – Bangladesh, esplosione in deposito container: almeno 16 morti (Di domenica 5 giugno 2022) almeno 16 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell’esplosione di un deposito di container nella città portuale di Chittagong, nel sud-est del Bangladesh, secondo fonti locali. Tra le vittime ci sono anche agenti di polizia e i vigili del fuoco di Chittagong. I feriti sono stati portati d’urgenza in diversi ospedali nelle città di Sitakund e Chittagong, secondo quanto riporta il quotidiano “New Age Bangladesh”. Secondo le indagini preliminari, intorno alle 21 di ieri (ora locale) nel deposito dei container è scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo, ma due ore dopo si è verificata un’esplosione che ha provocato il propagarsi dell’incendio. La presenza di sostanze chimiche in uno dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022)16 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell’di undinella città portuale di Chittagong, nel sud-est del, secondo fonti locali. Tra le vittime ci sono anche agenti di polizia e i vigili del fuoco di Chittagong. I feriti sono stati portati d’urgenza in diversi ospedali nelle città di Sitakund e Chittagong, secondo quanto riporta il quotidiano “New Age”. Secondo le indagini preliminari, intorno alle 21 di ieri (ora locale) neldeiè scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo, ma due ore dopo si è verificata un’che ha provocato il propagarsi dell’incendio. La presenza di sostanze chimiche in uno dei ...

