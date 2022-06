Treno Alta Velocità: traffico ancora sospeso su Roma-Napoli e Roma-Pescara (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoResta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Pescara in seguito all’incidente di due giorni fa nella galleria Serenissima di Roma. Lo riferisce Trenitalia in una nota. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRestailferroviario sulla linea dell’in seguito all’incidente di due giorni fa nella galleria Serenissima di. Lo riferisce Trenitalia in una nota. Per i prossimi giorni, i trenisono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionalivia Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treniinstradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a...

