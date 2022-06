Tennis, WTA Makarska: Elisabetta Cocciaretto sconfitta in finale dalla tedesca Niemeier (Di domenica 5 giugno 2022) Sfuma il primo titolo WTA della carriera per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana è stata sconfitta nella finale del WTA 125 di Makarska (Croazia, terra rossa) dalla tedesca Jule Niemeier, numero 102 del classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Resta comunque un ottimo torneo per Cocciaretto, che aveva bisogno di ritrovare qualche bel risultato dopo una serie di infortuni che avevano fermato la scalata della nativa di Ancona. Restano i rimpianti soprattutto per la prima frazione, con Cocciaretto che aveva anche servito per vincere il set sul 5-4. Purtroppo l’azzurra ha pagato i problemi al servizio, vincendo appena il 27% dei punti con la prima. Partenza ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Sfuma il primo titolo WTA della carriera per. La marchigiana è statanelladel WTA 125 di(Croazia, terra rossa)Jule, numero 102 del classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Resta comunque un ottimo torneo per, che aveva bisogno di ritrovare qualche bel risultato dopo una serie di infortuni che avevano fermato la scalata della nativa di Ancona. Restano i rimpianti soprattutto per la prima frazione, conche aveva anche servito per vincere il set sul 5-4. Purtroppo l’azzurra ha pagato i problemi al servizio, vincendo appena il 27% dei punti con la prima. Partenza ...

