“Punterei su un altro portiere”: il consiglio a sorpresa dell’ex Napoli (Di domenica 5 giugno 2022) Quelle alle porte sono settimane cruciali per la questione portiere in casa Napoli: da una parte, il contratto di David Ospina in scadenza e con una trattativa dall’esito ancora incerto, dall’altra Alex Meret che invoca garanzie e pronto a partire qualora non ce ne fossero. Frattanto, non mancano le voci di mercato con diversi portieri accostati al club partenopeo. Tra di essi, spiccano i nomi di Salvatore Sirigu e Guglielmo Vicario. I due sono particolarmente monitorati dalla dirigenza azzurra, che già si guardano intorno in caso di sviluppi in uscita. L’ex Gianello: “Preferirei Vicario, vi spiego il motivo” L’ex portiere azzurro, Matteo Gianello, ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le possibili mosse del club di De Laurentiis sul mercato per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Quelle alle porte sono settimane cruciali per la questionein casa: da una parte, il contratto di David Ospina in scadenza e con una trattativa dall’esito ancora incerto, dall’altra Alex Meret che invoca garanzie e pronto a partire qualora non ce ne fossero. Frattanto, non mancano le voci di mercato con diversi portieri accostati al club partenopeo. Tra di essi, spiccano i nomi di Salvatore Sirigu e Guglielmo Vicario. I due sono particolarmente monitorati dalla dirigenza azzurra, che già si guardano intorno in caso di sviluppi in uscita. L’ex Gianello: “Preferirei Vicario, vi spiego il motivo” L’exazzurro, Matteo Gianello, ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, commentando le possibili mosse del club di De Laurentiis sul mercato per ...

