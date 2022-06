LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Coldenhoff vince gara-2, Seewer porta a casa il GP! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.50 Costretti al ritiro il bulgaro Petar Petrov, l’olandese Calvin Vlaanderen e il francese Benoit Paturel. 17.48 Quindicesimo Ivo Monticelli, sedicesimo Nicholas Lapucci e ventesimo Giuseppe Tropepe. 17.46 Quinto posto per Ruben Fernandez, sesto Maxime Renaux, settimo Pauls Jonass, ottavo Jeremy Van Horebeek, nono Ben Watson e decimo Mitchell Evans. GLENN Coldenhoff vince gara-2! Seewer SI PIAZZA AL SECONDO POSTO E porta A casa IL GRAN PREMIO DI Francia DELLA MXGP! TERZO PRADO, QUARTO GAJSER. ULTIMO GIRO! 0.881 separano Prado da Gajser. MANCANO DUE GIRI ADESSO! Coldenhoff ha due secondi di vantaggio da gestire su Seewer; Prado deve difendersi dal ritorno di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Costretti al ritiro il bulgaro Petar Petrov, l’olandese Calvin Vlaanderen e il francese Benoit Paturel. 17.48 Quindicesimo Ivo Monticelli, sedicesimo Nicholas Lapucci e ventesimo Giuseppe Tropepe. 17.46 Quinto posto per Ruben Fernandez, sesto Maxime Renaux, settimo Pauls Jonass, ottavo Jeremy Van Horebeek, nono Ben Watson e decimo Mitchell Evans. GLENN-2!SI PIAZZA AL SECONDO POSTO EIL GRAN PREMIO DIDELLA! TERZO PRADO, QUARTO GAJSER. ULTIMO GIRO! 0.881 separano Prado da Gajser. MANCANO DUE GIRI ADESSO!ha due secondi di vantaggio da gestire su; Prado deve difendersi dal ritorno di ...

