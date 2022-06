LIVE Giro del Delfinato 2022, prima tappa in DIRETTA: fra poco la seconda scalata alla Cote du Chambon de Bavas (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 14.12 Subito la Trek-Segafredo si mette a fare l’andatura, e il vantaggio dei primi tre scende vertiginosamente a 1’35”. 14.11 4700 metri di ascesa con pendenza media del 5,2%, terza categoria. Salita che sicuramente non vedrà in difficoltà i coiddetti uomini di classifica. Anche il gruppo adesso è sulle prime rampe. 14.09 Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Maxime Bouet (Arkea-Samsic) e Laurens Huys (Intermarché Wanty Gobert) hanno ora 2’15” sul gruppo principale a poco più di 40 chilometri dal traguardo. Inizia la Cote du Chambon de ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LADELLADI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 14.12 Subito la Trek-Segafredo si mette a fare l’andatura, e il vantaggio dei primi tre scende vertiginosamente a 1’35”. 14.11 4700 metri di ascesa con pendenza media del 5,2%, terza categoria. Salita che sicuramente non vedrà in difficoltà i coiddetti uomini di classifica. Anche il gruppo adesso è sulle prime rampe. 14.09 Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Maxime Bouet (Arkea-Samsic) e Laurens Huys (Intermarché Wanty Gobert) hanno ora 2’15” sul gruppo principale apiù di 40 chilometri dal traguardo. Inizia ladude ...

