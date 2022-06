(Di domenica 5 giugno 2022) Secondo il giornalista turco, ilstarebbe trattando. Il centrocampista non è sicuro della permanenza a Roma Si sa ancora poco sul futuro del centrocampista di proprietà del Porto, ma già si muove il mercato dietro di lui. Il calciatore ha passato gli ultimi 6 mesi in prestito alla Roma. Quest’ultima ha un L'articolo

A sostenerlo è Ekrem, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, che su Twitter scrive: ", Valencia e Wolverhampton sulle tracce di Sergio Oliveira". CalcioNapoli24.it è ...Persiste l'interesse degli azzurri per l'ex Udinese Ekre m, esperto di mercato internazionale, ha riferito su Twitter di un rinnovato interesse delper Rodrigo De Paul . Queste le sue parole: 'Ilsta monitorando la situazione di Rodrigo ... Konur: "Napoli su Sergio Oliveira" Stando a quanto arriva dalla Turchia, però, il Napoli si starebbe muovendo per provare a beffare la Roma. Gli azzurri potrebbero piazzare l’offerta decisiva per prelevare il talento portoghese. Konur ...Sergio Oliveira, centrocampista attualmente alla Roma ma in prestito dal Porto, ha un futuro ancora tutto da scrivere. La Roma e il Porto, infatti, hanno un accordo per il riscatto del giocatore fissa ...