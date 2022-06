Juventus | rinnovo lontano | addio in vista | le cifre

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 Femminile |?| Ufficiale il rinnovo di Coach Silvia Piccini fino al 2024 ? - calciomercatoit : ?? - romeoagresti : #DeSciglio ha firmato il rinnovo con la #Juventus: l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni // De Sciglio… - JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Juve e Fagioli, un incontro per il futuro: sul tavolo il rinnovo e due opzioni #calciomercato - Gazzetta_it : Juve e Fagioli, un incontro per il futuro: sul tavolo il rinnovo e due opzioni #calciomercato -

... gli scenari di una separazione sempre più vicinaPorte girevoli in casain vari reparti. ... Il francese è stimato da Allegri, che non vorrebbe affatto privarsene, ma ildel contratto in ...... nienteal ribasso per il 30enne centrale difensivo, che non vuole ridursi l'ingaggio di 6 milioni spalmandolo su più anni e finendo così per guadagnarne 4 a stagione. Laattende ...Gli addii in casa Juventus non sono ancora finiti: altra cessione possibile, gli scenari di una separazione sempre più vicina ...Lo scenario clamoroso può concretizzarsi nelle prossime settimane: attriti con la Juventus, adesso il pilastro di Allegri dice addio.