Juventus, Rabiot verso la cessione: quattro club sul francese (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero cedere Rabiot in estate. Sul francese quattro club Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Adrien Rabiot appare destinato a lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Il destino del francese appare infatti ben lontano dall’Italia. Per lui quattro possibili destinazioni. Dal ritorno al PSG, con cui i contatti sono stati riallacciati, fino all’approdo in Premier League, dove lo seguono con molto interesse Chelsea, Newcastle e Manchester United. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri potrebbero cederein estate. SulSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Adrienappare destinato a lasciare lanelle prossime settimane. Il destino delappare infatti ben lontano dall’Italia. Per luipossibili destinazioni. Dal ritorno al PSG, con cui i contatti sono stati riallacciati, fino all’approdo in Premier League, dove lo seguono con molto interesse Chelsea, Newcastle e Manchester United. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Rabiot via dalla Juventus? Si informa anche il Manchester United mentre la mamma-agente prova a riallacciare… - sportli26181512 : Juve, summit per Rabiot: proposto rinnovo e cessione: La Juventus e Adrien Rabiot presto si incontreranno per parla… - ZonaBianconeri : RT @_RP10_: Così ha senso! Di conseguenza qualcuno tra Rabiot e Mckennie uscirà, permettendo di investire il ricavato su un giocatore che… - _RP10_ : Così ha senso! Di conseguenza qualcuno tra Rabiot e Mckennie uscirà, permettendo di investire il ricavato su un gi… - ArmandaGelsomin : RT @newsjlive: ?? Il Manchester United e il Newcastle hanno mostrato interesse e chiesto informazioni per Adrien #Rabiot con la madre-agente… -