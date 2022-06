Inter, offerto Loftus - Cheek. Se il Chelsea aprisse al prestito... (Di domenica 5 giugno 2022) Negli ultimi tempi l'Inter pare avere diversi Interessi londinesi, tutti di colore blu. Dal Chelsea passa, infatti, un bel pezzo dell'estate nerazzurra e non solo perché Romelu Lukaku dovrà trovare in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Negli ultimi tempi l'pare avere diversiessi londinesi, tutti di colore blu. Dalpassa, infatti, un bel pezzo dell'estate nerazzurra e non solo perché Romelu Lukaku dovrà trovare in ...

Advertising

PatrizioPizi : RT @Gazzetta_it: Inter offerto Loftus-Cheek. Se il Chelsea aprisse al prestito... #calciomercato - Gazzetta_it : Inter offerto Loftus-Cheek. Se il Chelsea aprisse al prestito... #calciomercato - AntonioAsr_RK2 : RT @AntonioMauti17: Sembrerebbe ormai tutto fatto per #Mkhitaryan all'#Inter. La #AsRoma infatti non sembrerebbe intenzionata a rilanciare… - AntonioMauti17 : Sembrerebbe ormai tutto fatto per #Mkhitaryan all'#Inter. La #AsRoma infatti non sembrerebbe intenzionata a rilanci… - LolloBattistini : @PandArancio @mr_kubra @lorenzo2392 Allora è rimpianto mondiale non dell'Inter, visto che gli ha offerto più volte… -